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AÇÃO DA PRF

PRF apreende mais de 60 kg de maconha em abordagem na BR-376 em Mandaguari

Suspeitos de 22 e 25 anos disseram que levariam a droga para Minas Gerais e receberiam pagamento pelo transporte

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 15:03:36 Editado em 29.07.2026, 15:03:24
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Dois jovens, de 22 e 25 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (29) ao serem flagrados transportando 61,5 quilos de maconha no porta-malas de um carro. A abordagem ocorreu por volta das 8h, em frente à Unidade Operacional da corporação na BR-376, em Mandaguari, no norte do Paraná.

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Durante a fiscalização ao veículo GM/Celta, com placas de Muriaé (MG), os agentes encontraram diversos fardos e tabletes do entorpecente ocupando o bagageiro. Os dois ocupantes do automóvel, que são moradores da cidade mineira, alegaram aos policiais que buscaram a droga em um município da região do qual não recordavam o nome e que o destino final seria a própria cidade onde residem, onde receberiam uma quantia em dinheiro pela entrega.

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Diante do flagrante, os suspeitos, o veículo e toda a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari. A dupla deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão, e associação para o tráfico, que prevê de 3 a 10 anos de prisão.

PRF apreende mais de 60 kg de maconha em abordagem na BR-376 em Mandaguari
AutorFoto: Divulgação/PRF


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