PRF apreende mais de 6 mil ampolas de canetas emagrecedoras na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6.328 ampolas de Tirzepatida, medicamento utilizado para o emagrecimento, durante uma fiscalização na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, na manhã desta quinta-feira (14). O material, de origem paraguaia e comercialização controlada, estava escondido sob os bancos de uma van que seguia da fronteira em direção a Cascavel. O motorista foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado à delegacia da Polícia Federal.

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A abordagem ocorreu por volta das 7h, no quilômetro 613 da rodovia. Para tentar ludibriar a fiscalização, o veículo transportava caixas vazias de hortifrúti no compartimento de carga, simulando o transporte de frutas e verduras. No entanto, após uma vistoria detalhada na cabine, os agentes localizaram diversas caixas com as ampolas e outros medicamentos irregulares ocultos sob o assento do passageiro.

Aos policiais, o condutor afirmou que foi contratado para realizar o transporte da carga até o Oeste do Paraná. O veículo e os medicamentos foram levados para a sede da Receita Federal em Cascavel para contagem oficial e os devidos procedimentos investigativos. Se condenado pelo crime de contrabando, que consiste na importação de mercadorias proibidas ou restritas, o suspeito pode cumprir pena de dois a cinco anos de reclusão.