PRF apreende mais de 400 quilos de maconha no PR; veja a perseguição

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira (29) um carro carregado com 418 quilos de maconha em Goioerê, no noroeste do Paraná.

continua após publicidade

Conforme as informações da corporação, o motorista não acatou à ordem de parada e tentou fugir pela BR-277. Em certo momento, o condutor abandonou o veículo em movimento e tentou fugir a pé, mas acabou sendo detido pelos agentes.

O carro abordado estava com placas clonadas. Os policiais consultaram no sistema e descobriram que o veículo original foi furtado no Rio de Janeiro em 23/07/23.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem é preso com sete pés de maconha dentro de casa na região

Em conversa com os PRFs, o suspeito, que é morador de Palotina, oeste do estado, afirmou ter carregado o veículo em Toledo, também no oeste. Ele levaria o entorpecente a Campo Mourão, no noroeste.

O homem, que não teve a identidade revelada, responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, desobediência, adulteração de veículo e dirigir sem CNH gerando perigo de dano.

continua após publicidade

Assista:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News