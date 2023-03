PRF apreende mais de 4 toneladas de maconha no Paraná; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais de quatro toneladas de maconha foram apreendidas na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná, mais de quatro toneladas de maconha que estavam em um caminhão, abordado no último sábado (18). De acordo com a corporação, essa é a maior apreensão da droga no sul do Brasil em 2023.

continua após publicidade .

De acordo com a PRF, o motorista, de 37 anos, estava sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a fiscalização, a equipe encontrou 4.172,1 kg de maconha prensada (tabletes) e 303,9 kg de skunk. Além disso, a placa do semi-reboque apresentava indícios de falsificação.

-LEIA MAIS: Incêndio de grandes proporções atinge barracão em Mandaguari; veja

continua após publicidade .

O condutor e o passageiro foram detidos e encaminhados à delegacia de Cascavel. O veículo, as drogas, quatro celulares e valores em reais foram apreendidos. Os envolvidos devem responder pelo crime de tráfico de drogas, segundo a polícia.





Siga o TNOnline no Google News