PRF apreende mais de 4 toneladas de maconha em Guarapuava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de quatro toneladas de maconha nesta quarta-feira (16), durante uma fiscalização na unidade operacional do Guará. Os policiais deram ordem de parada ao motorista de um caminhão na BR-277, em Guarapuava, nos Campos Gerais do Paraná.

continua após publicidade

O veículo estava carregado com caixas para transporte de verdura. De acordo com a corporação, ao ser questionado, o condutor começou a apresentar várias contradições e, por esse motivo, os PRFs realizaram uma busca no caminhão.

- LEIA MAIS: Adolescentes matam suspeito de estuprar a irmã de um deles no PR

continua após publicidade

Atrás das caixas, no fundo do baú, foram encontrados 4.208 quilos de maconha. Com essa apreensão, a PRF, apenas no Paraná, já apreendeu cerca de 90 toneladas da droga, representando um prejuízo de cerca de R$ 195 milhões.

O motorista, um homem de 33 anos, foi detido e encaminhado à polícia judiciária para o registro do crime de tráfico de drogas.

VEJA: tnonline

Siga o TNOnline no Google News