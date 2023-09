PRF apreende mais de 3,6 mil garrafas de vinho no Paraná

As apreensões ocorreram nesta segunda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em duas ações no Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase meio milhão de maços de cigarros e 3,6 mil garrafas de vinho contrabandeados.

continua após publicidade

Um carregamento de 125 mil maços de cigarros e 3,6 mil garrafas de vinho foi apreendido com apoio da Polícia Federal, em Pato Branco/PR, nesta segunda-feira (25).

A equipe PRF estava em fiscalização na BR-158, quando deu a ordem de parada ao condutor da carreta, que desobedeceu. Ele fugiu por cerca de 10 quilômetros, colocando transitando em alta velocidade e, por vezes, na contramão, até que perdeu o controle de direção e bateu em um galpão na zona rural. Após a batida ele conseguiu escapar a pé. A carga e a carreta foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PM e Polícia Civil prometem ampliar integração para reduzir crimes

Veja:

tnonline continua após publicidade

No sábado (23), na BR 369, em Campo Mourão, os policiais rodoviários federais faziam fiscalização a veículos de carga quando abordaram um bitrem. Ao verificarem o conteúdo da carga, que supostamente seria de milho, descobriram que os semi-reboques estavam carregados com aproximadamente 450.000 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.



O condutor, de 54 anos, disse que saiu de Mundo Novo/MS e que levaria a carga para Sorocaba/SP. Ele foi preso em flagrante, encaminhado à Polícia Federal de Maringá e poderá responder pelo crime de contrabando.

Siga o TNOnline no Google News