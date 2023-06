PRF apreende mais de 300 celulares e 577 cigarros eletrônicos no PR

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná resultou na apreensão de mais de 300 aparelhos celulares e 577 cigarros eletrônicos. Os contrabandos foram encontrados enquanto os agentes federais realizavam uma operação de abordagem na BR-369, em Cornélio Procópio.

De acordo com as autoridades, as mercadorias estavam no porta-malas de um veículo HB20, que vinha da cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Segundo os dois ocupantes do carro, naturais do mesmo município, os produtos seriam entregues em São Paulo, capital.

No total foram apreendidos 307 aparelhos celulares, sendo que 267 deles eram da marca iPhone. Os policiais rodoviários federais também encontraram os quase 600 cigarros eletrônicos.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a sede da Polícia Federal de Londrina. O veículo e as mercadorias foram entregues à Receita Federal para os procedimentos cabíveis.

