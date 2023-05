PRF apreende mais de 3 toneladas de maconha em menos de 24 horas

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no Paraná, em menos de 24 horas, mais de 3 toneladas de maconha. Em seis ocorrências, os motoristas tentaram fugir e foi necessário realizar acompanhamento tático para intercepta-los.

A maior apreensão foi na noite de quinta-feira (04), nas proximidades da BR-369, em Sertanópolis, onde 1.513 da droga foram localizados em uma carreta. Ao abordarem o veículo, os policiais perceberam o forte odor da droga, então descobriram um compartimento no teto do baú, onde estava o produto. O motorista, de 40 anos, revelou que pegou a carreta carregada com as drogas em Cascavel e levaria até Marília/SP.

Ainda na quinta, na BR-277 em Fernandes Pinheiro, durante fiscalização de rotina, os PRFs deram ordem de parada a um automóvel, mas o condutor ignorou e fugiu, aproximadamente seis quilômetros depois, o carro foi interceptado. O condutor, de 31 anos, ainda tentou escapar por uma mata à beira da rodovia, porém foi alcançado e preso. Ele transportava 238 quilos de maconha que havia comprado em Cascavel e levaria para Curitiba.

Já na BR-277 em Balsa Nova, após acompanhamento tático, foi apreendido 100 quilos de maconha em um carro, o motorista foi preso.

Em Santa Terezinha de Itaipu, depois de fugir por cerca de cinco quilômetros, um motorista saltou do veículo em movimento em uma plantação, mas foi preso e o carro apreendido com 354 quilos de maconha.

As demais apreensões foram nesta sexta-feira (05). Na madrugada, em Cornélio Procópio, após uma fuga de cerca de 20 quilômetros, um veículo capotou e nele foram apreendidos 206 quilos de maconha. O carro tinha registro de furto/roubo e o motorista preso possuía mandado de prisão em aberto.

Em Ponta Grossa, na BR-376, no fim da madrugada, após fugir de uma abordagem, um automóvel entrou numa lavoura e bateu em um barranco. No carro havia 513 quilos de maconha. Os dois ocupantes foram presos, um deles encaminhado ao hospital devido às lesões decorrentes do acidente.

Nesta manhã, na BR-277 em Céu Azul, ocorreu uma apreensão de 82 quilos de maconha durante fiscalização conjunta com a Receita Federal. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu até se envolver em acidente. Ele escapou pela mata às margens da rodovia, após sair da pista com o veículo.

