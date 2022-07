PRF apreende mais de 3 toneladas de maconha e 100 KG de cocaína no PR

Da Redação

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 3 toneladas de maconha em tabletes e 3 pacotes de cocaína com aproximadamente 114 quilos da droga. A apreensão aconteceu no município de Nova Esperança, região noroeste do estado.

Segundo a PRF, por volta das 13 horas desta terça-feira, uma equipe se deslocava em policiamento ostensivo pela BR 376, quando visualizou um caminhão realizando uma manobra perigosa, obrigando outro veículo a sair para o acostamento para evitar uma colisão.

A equipe se deslocou para abordar o veículo, já na PR 463, sentido que o motorista havia seguido. Indagado sobre a manobra perigosa, o condutor, um homem de 42 anos, aparentou nervosismo excessivo, o que chamou a atenção dos policiais. Após a verificação ao veículo, os agentes perceberam um forte cheiro de maconha.

Ao verificarem a carga, foram encontrados, em meio a uma carga de fardos de arroz, vários volumes contendo maconha que totalizaram 3.487 kg e três pacotes de cocaína, totalizando 114 kg.

O motorista, veículo e drogas apreendidas, foram todos encaminhados para a delegacia de Nova Esperança.

