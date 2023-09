PRF apreende mais de 3 mil litros de vinho importados no PR; vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), através do grupo de motociclistas da corporação, apreendeu nesta segunda-feira (18) mais de 3 mil litros de vinho importados ilegalmente no Paraná. Os agentes realizavam uma ronda pela rodovia BR-476, na região do município de Lapa, por volta das 9 horas da manhã, quando se depararam com um caminhão suspeito.

De acordo com a corporação, o veículo estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia. O caminhão aparentava estar abandonado, e havia sido deixado no local com as portas abertas. Diante disso, os PRFs decidiram realizar uma busca.

Durante a fiscalização, a surpresa: o caminhão estava carregado com cigarros e vinhos importados irregularmente. Cerca de 3,9 mil garrafas de diversos vinhos e mais de 130 mil maços de cigarros foram encontrados pelos policiais rodoviários federais. Assista abaixo:

PRF

