PRF apreende mais de 280 quilos de maconha na BR-376 - TNOnline

Na manhã desta segunda-feira (7), por volta das 8 horas, em fiscalização no km 168 da BR-376, próximo à entrada de Maringá, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram ordem de parada a um veículo Fiat Uno com placas de Regente Feijó, interior do Estado de São Paulo.

Porém, o condutor não a obedeceu e empreendeu fuga sentido Maringá. Houve o acompanhamento tático e após dois quilômetros, com o pneu traseiro estourado, o condutor estacionou de forma abrupta no acostamento e tentou a fuga a pé.

Os agentes da PRF o perseguiram e o prenderam já em uma área de vegetação às margens do contorno Norte de Maringá. Dentro deste veículo havia 286 quilos de maconha e 19 quilos de skunk.

Aos agentes este condutor informou que pegou a droga na região de Paranavaí e a entregaria na cidade de Maringá, onde receberia pela empreitada criminosa. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maringá.

Ele responderá em tese, pelo crime de tráfico de drogas com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.