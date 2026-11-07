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MANDAGUARI

PRF apreende mais de 20 kg de haxixe escondidos em cadeirinha infantil na BR-376

A droga estava na cadeirinha de bebê, e junto ao corpo de duas passageiras. Quatro pessoas foram presas e uma criança foi entregue ao Conselho Tutelar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF apreende mais de 20 kg de haxixe escondidos em cadeirinha infantil na BR-376
Autor Drogas também foram encontradas no corpo de duas mulheres que estavam no carro - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20,7 kg de haxixe na manhã deste sábado (7), durante uma abordagem na BR-376, em Mandaguari, na região norte do Paraná.

A ação ocorreu por volta das 09h45, no km 201 da rodovia, quando a equipe da Unidade Operacional (UOP) de Mandaguari fiscalizou um veículo Ford/Ka.

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Durante a vistoria minuciosa no automóvel, os policiais localizaram os tabletes da substância ilícita escondidos na estrutura da cadeirinha usada para o transporte de uma criança, além de compartimentos em bagagens. Parte do entorpecente também era transportado junto ao corpo de duas mulheres que viajavam no veículo.

Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A criança que acompanhava o grupo foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar do município.

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​O veículo, o entorpecente e os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari/PR para a lavratura dos procedimentos cabíveis. Como havia uma criança no carro, o Conselho Tutelar foi acionado

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apreensao de drogas conselho tutelar haxixe Mandaguari PR Polícia Rodoviaria federal segurança pública trafico de drogas
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