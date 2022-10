PRF apreende mais de 2 toneladas de maconha no Paraná

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (13), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,3 toneladas de maconha durante fiscalização e prendeu um homem, de 43 anos. A ação ocorreu por volta das 11h45, na BR-277, em Guarapuava, localizada na região centro-sul do Paraná.

Conforme informações da equipe, a droga era transportada na carroceria de um caminhão com placas de Palhoça, de Santa Catarina. Segundo a polícia, o motorista de 43 anos foi detido pelos agentes da PRF.

Ainda conforme a PRF, ele disse que foi contratado para levar a carga de Foz do Iguaçu para Santa Catarina e alegou que não sabia do que se tratava. O caminhoneiro foi conduzido com a droga e o veículo para a Polícia Federal (PF) e ficou à disposição da justiça.

