PRF apreende mais de 1,7 mil ampolas de emagrecedor em Mandaguari

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Medicamentos de origem estrangeira estavam escondidos dentro de caixas de jogos infantis. O passageiro do veículo foi preso em flagrante

Na manhã do último domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.704 ampolas de medicamento emagrecedor de origem estrangeira sem regularização fiscal e sanitária.

- LEIA MAIS: Grávida de 15 anos é espancada pela mãe e polícia descobre ponto de drogas em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h, no km 201 da BR-376, no município de Mandaguari (PR).

Durante fiscalização, a equipe policial abordou um veículo de aplicativo, Fiat Cronos, de cor branca, que fazia o trajeto de Foz do Iguaçu (PR) com destino à cidade de São Paulo (SP).

Ao realizar a entrevista com os ocupantes e a verificação dos pertences, um dos passageiros do automóvel, um homem de 55 anos, morador de Foz do Iguaçu, declarou que transportava na mala apenas perfumes e caixas de jogos de tabuleiro infantis. No entanto, o peso excessivo de cinco caixas de brinquedo lacradas chamou a atenção dos policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao abrirem as embalagens, os agentes localizaram o lote do medicamento de procedência estrangeira escondido em seu interior.

Diante do flagrante, o passageiro recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Em tese, a conduta enquadra-se no crime previsto no Artigo 273 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais).

Ele foi encaminhado à delegacia de polícia judiciária.