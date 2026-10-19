PRF apreende mais de 1,7 mil ampolas de emagrecedor em Mandaguari
Medicamentos de origem estrangeira estavam escondidos dentro de caixas de jogos infantis. O passageiro do veículo foi preso em flagrante
Na manhã do último domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.704 ampolas de medicamento emagrecedor de origem estrangeira sem regularização fiscal e sanitária.
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A ocorrência foi registrada por volta das 10h, no km 201 da BR-376, no município de Mandaguari (PR).
Durante fiscalização, a equipe policial abordou um veículo de aplicativo, Fiat Cronos, de cor branca, que fazia o trajeto de Foz do Iguaçu (PR) com destino à cidade de São Paulo (SP).
Ao realizar a entrevista com os ocupantes e a verificação dos pertences, um dos passageiros do automóvel, um homem de 55 anos, morador de Foz do Iguaçu, declarou que transportava na mala apenas perfumes e caixas de jogos de tabuleiro infantis. No entanto, o peso excessivo de cinco caixas de brinquedo lacradas chamou a atenção dos policiais.
Ao abrirem as embalagens, os agentes localizaram o lote do medicamento de procedência estrangeira escondido em seu interior.
Diante do flagrante, o passageiro recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Em tese, a conduta enquadra-se no crime previsto no Artigo 273 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais).
Ele foi encaminhado à delegacia de polícia judiciária.