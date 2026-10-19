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PRF apreende mais de 1,7 mil ampolas de emagrecedor em Mandaguari

Medicamentos de origem estrangeira estavam escondidos dentro de caixas de jogos infantis. O passageiro do veículo foi preso em flagrante

Escrito por Da Redação
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PRF apreende mais de 1,7 mil ampolas de emagrecedor em Mandaguari
Autor Foto: PRF

Na manhã do último domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.704 ampolas de medicamento emagrecedor de origem estrangeira sem regularização fiscal e sanitária.

- LEIA MAIS: Grávida de 15 anos é espancada pela mãe e polícia descobre ponto de drogas em Apucarana

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A ocorrência foi registrada por volta das 10h, no km 201 da BR-376, no município de Mandaguari (PR).

Durante fiscalização, a equipe policial abordou um veículo de aplicativo, Fiat Cronos, de cor branca, que fazia o trajeto de Foz do Iguaçu (PR) com destino à cidade de São Paulo (SP).

Ao realizar a entrevista com os ocupantes e a verificação dos pertences, um dos passageiros do automóvel, um homem de 55 anos, morador de Foz do Iguaçu, declarou que transportava na mala apenas perfumes e caixas de jogos de tabuleiro infantis. No entanto, o peso excessivo de cinco caixas de brinquedo lacradas chamou a atenção dos policiais.

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Ao abrirem as embalagens, os agentes localizaram o lote do medicamento de procedência estrangeira escondido em seu interior.

Diante do flagrante, o passageiro recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Em tese, a conduta enquadra-se no crime previsto no Artigo 273 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais).

Ele foi encaminhado à delegacia de polícia judiciária.

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apreensão de medicamentos crime de transporte de drogas falsificação de produtos fiscalização rodoviária medicamentos sem registro Polícia Rodoviaria federal
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