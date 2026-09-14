PRF apreende mais de 160 kg de maconha e prende casal na BR-376

Motorista tinha mandado de prisão em aberto; criança de 2 anos que estava no carro foi acolhida pelo Conselho Tutelar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal e apreendeu mais de 160 quilos de maconha durante uma abordagem realizada na tarde deste domingo (13), na BR-376, no município de Tibagi (PR). Durante a fiscalização e consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o motorista do veículo possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Família e Sucessões de Cascavel (PR).

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A ação ocorreu quando a equipe policial deu ordem de parada a um veículo Ford Fusion. No carro estavam três ocupantes: o condutor, de 32 anos, sua acompanhante, de 29, e uma criança, de apenas 2 anos. Durante a vistoria no interior do automóvel, os agentes localizaram diversos tabletes do entorpecente, totalizando mais de 160 kg de maconha.

Aos policiais, os ocupantes relataram que saíram da cidade de Guaíra (PR) com destino a Curitiba (PR) realizando o transporte da carga ilícita.

Além do flagrante por tráfico de drogas, foi cumprida a ordem judicial de prisão contra o condutor. O casal foi encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, para a Delegacia da Polícia Civil de Tibagi para os procedimentos cabíveis.

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Devido à presença da criança no veículo, a equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar a ocorrência e adotar as medidas de proteção necessárias.