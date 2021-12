Da Redação

PRF apreende mais de 1,6 tonelada de maconha no Paraná

No último sábado (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1,6 tonelada de maconha num fundo falso em Mandaguari (PR). Um fundo falso na parte da frente do baú de um caminhão escondia a droga que iria para o Rio de Janeiro (RJ). O prejuízo para as organizações criminosas ultrapassa os R$ 3,6 milhões.

Por volta das 16h, policiais rodoviários federais fiscalizavam em frente a UOP Mandaguari. Ao abordarem um caminhão baú VW/15.180 branco, o motorista, de 49 anos, demonstrou muito nervosismo e não conseguia localizar sua documentação pessoal e do veículo.

Ao fiscalizarem o o veículo, havia apenas pallets de madeira ocupando metade da carroceria e não transportava nenhuma mercadoria.

Diante da suspeita, a equipe resolveu remover parte dos pallets para averiguar melhor o baú do caminhão. Após conseguir alcançar a parte frontal da carroceria, a equipe percebeu um forte cheiro de maconha.

Após uma inspeção minuciosa, foi localizado um fundo falso na parte frontal do baú que foi aberto com o apoio do Corpo de Bombeiros de Mandaguari. Foram retirados diversos fardos e tabletes de drogas que, após a pesagem, totalizaram 1.670 quilos de maconha e 5,6 quilos de skunk (variedade mais potente da maconha).

Questionado, o condutor relatou aos policiais que pegou esse caminhão na cidade de Foz do Iguaçu (PR) e tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Mandaguari, juntamente com o veículo e a droga. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena máxima prevista de 15 anos de reclusão.