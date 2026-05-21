PRF apreende mais de 1,1 tonelada de drogas em menos de 12 horas no Paraná

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1,1 tonelada de drogas em menos de 12 horas durante operações realizadas entre a noite de terça-feira (19) e a manhã desta quarta-feira (20) no Paraná. As ações aconteceram nas cidades de Guaíra e Icaraíma.

As apreensões foram feitas em quatro abordagens nas rodovias BR-163 e BR-487. Segundo a PRF, foram retiradas de circulação cargas de maconha, skunk e haxixe.

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 22h20 de terça-feira, em Guaíra. Os policiais abordaram um Chevrolet Classic e encontraram 278,4 quilos de maconha. O motorista, de 24 anos, foi preso.

Horas depois, também na BR-163, os agentes interceptaram um Renault Kwid carregado com cerca de 200 quilos de maconha, 20 quilos de skunk e 500 gramas de haxixe.

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O motorista, de 33 anos, e uma passageira, de 26, disseram que levariam a droga de Coronel Sapucaia (MS) para Passo Fundo (RS). Os dois foram presos.

Já em Icaraíma, na BR-487, uma Toyota Hilux fugiu da abordagem policial. Após perseguição, o condutor abandonou o veículo e correu para uma área de mata.

Na caminhonete, os policiais apreenderam 412,9 quilos de maconha. O veículo tinha placas falsas e registro de furto em Maringá.

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Enquanto atendiam a ocorrência, os agentes abordaram um Chevrolet Onix no mesmo trecho da rodovia. O motorista confessou o transporte de 235,9 quilos de maconha.

Segundo a PRF, o carro também utilizava placas adulteradas e havia sido furtado em Londrina. O jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante.

Todos os envolvidos, veículos e drogas apreendidas foram encaminhados às delegacias responsáveis.

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Apreensões ocorreram nas regiões oeste e noroeste do Paraná / Foto: PRF - Foto: - Divulgação/PRF Apreensões ocorreram nas regiões oeste e noroeste do Paraná / Foto: PRF - Foto: - Divulgação/PRF

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