PRF apreende mais de 100 quilos de cocaína no Paraná; veja

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 100 quilos de cloridrato de cocaína, que eram transportados escondidos em fundos falsos de uma Amarok, na tarde desta quinta-feira (22) em Balsa Nova.

Por volta das 10 horas, policiais rodoviários federais abordaram um motorista que conduzia uma Amarok, na BR-277. Ele viajava em companhia da sua avó. Durante vistoria, os policiais encontraram vestígios de adulterações em várias partes da caminhonete.

A suspeita foi confirmada após verificarem um compartimento embaixo da caminhonete. Foi necessário retirar parte do sistema de exaustão do veículo para acessar o fundo falso e encontrar diversos tabletes de cocaína. Dentro, em outro compartimento localizado embaixo do console, na área da alavanca de câmbio, mais um fundo falso recheado de cocaína.

Após a retirada, a pesagem da droga totalizou 115,22 quilos, gerando um prejuízo aos cofres das organizações criminosas em cerca de R$ 17,3 milhões.

Diante dos fatos, o traficante foi detido e encaminhado, com a droga para a Polícia Federal para o registro do crime de tráfico de drogas.