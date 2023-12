PRF apreende mais de 100 quilos de cocaína e 2 fuzis em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 102 kg de cocaína, além de 2 fuzis dentro de um carro durante a tarde desta quarta-feira (20) em Londrina, no norte do Paraná. A apreensão aconteceu na BR-369, no perímetro urbano.

De acordo com os policiais, as drogas e as armas estavam em um carro que era dirigido por um jovem de 23 anos. O veículo teria sido parado após passar em alta velocidade pela pista, segundo os agentes.

Durante verificação no carro, os policiais encontraram os itens dentro de um compartimento oculto no assoalho. O rapaz teria afirmado que estava levando o material de Foz do Iguaçu (PR) para Belo Horizonte (MG) e receberia R$ 6 mil pelo transporte. Conforme a PRF o caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Londrina.

