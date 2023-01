PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha no Paraná

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha nas últimas horas no Paraná. Cinco pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas. Durante atendimento de um acidente com ônibus, nesta madrugada desta terça-feira (31), na BR-277, em Fernandes Pinheiro, PRFs desconfiaram de um motorista que não atendeu a ordem para reduzir a velocidade e foram atrás do veículo.

Ao realizar a abordagem, os policiais descobriram que o veículo tinha sido roubado em Cascavel e que transportava 292 quilos de maconha. O motorista de 22 anos foi preso. Já pela manhã desta terça-feira (31), na BR-163, em Guaíra, 269 quilos de maconha eram transportados em um automóvel. Após acompanhamento tático e abordagem, o motorista e os passageiros do veículo foram presos.

Ainda na manhã desta terça, na BR-369, em Corbélia, um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas. Eles viajavam em um carro transportando 193 quilos de maconha.

O carro foi abordado quando os policiais rodoviários federais faziam rondas e viram o veículo fazendo uma ultrapassagem em local proibido. O motorista tentou fugir, mas pouco depois foi alcançado pela equipe.

Outra apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira (30), na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu. Os policiais perceberam um automóvel transitando em uma estrada vicinal e passaram a segui-lo. O motorista abandonou o carro em meio a uma plantação e fugiu a pé. A droga estava em cima do banco traseiro e no porta-malas e totalizou 467 quilos.

