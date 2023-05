PRF apreende maconha e recupera caminhonete roubada no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 17h30 desta segunda-feira (29), no entroncamento da PR-317 com a PR-323, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) visualizou uma caminhonete Fiat Toro avançando um semáforo. O motorista chegou a parar em outro semáforo mais à frente, porém, quando os policiais se aproximaram para a abordagem, ele empreendeu fuga em alta velocidade pelo Contorno Sul de Maringá.

continua após publicidade

Durante a perseguição, o condutor da Fiat Toro fez várias ultrapassagens perigosas, transitou sobre calçadas e pela contramão até que, de forma abrupta, abandonou o veículo em uma área lateral e tentou fugiu para dentro de um bairro nas adjacências.

Após buscas nos entornos e com o auxílio da Polícia Militar, os policiais rodoviários federais encontraram o motorista, um homem de 29 anos, que foi preso em flagrante.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PCPR apreende 328 quilos de maconha e prende homem em Umuarama

No interior do veículo e na caçamba haviam 398 quilos de maconha. Também, após consultas aos sistemas, os PRFs constataram que a caminhonete portava placas falsas e que havia sido furtado em Londrina no dia 26 de março de 2023.

O homem preso tinha antecedentes criminais por adulteração de sinal identificador de veículo, contrabando, desobediência, utilização irregular de sistemas de telecomunicações, dirigir veículo automotor sem CNH gerando perigo de dano e direção perigosa.

continua após publicidade

O veículo, o preso e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maringá.

Em tese, ele responderá novamente por alguns desses crimes, dentre eles adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dirigir veículo sem CNH gerando perigo de dano desobediência, resistência, receptação de veículo automotor e agora acrescido do tráfico de drogas.

Siga o TNOnline no Google News