PRF apreende homem com porta-malas cheio de maconha em Sabáudia; vídeo

O condutor de 30 anos confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte até Londrina





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 47 quilos de maconha na cidade de Sabáudia, no norte do Paraná, na noite desta terça-feira (03). Um homem de 30 anos, natural do estado de São Paulo, foi preso em flagrante transportando o entorpecente e encaminhado à delegacia de Arapongas. Assista ao vídeo no início da matéria.

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A abordagem ocorreu após os policiais notarem um carro trafegando de forma perigosa. Segundo o policial rodoviário federal Menegon, a equipe realizava um deslocamento pela região quando avistou o veículo. “Estava em alta velocidade, fazendo umas manobras bruscas. Resolvemos realizar a abordagem desse veículo para ver o que estava acontecendo”, relatou o agente.

Droga estava escondida em fardos no porta-malas do automóvel - Foto: PRF Droga estava escondida em fardos no porta-malas do automóvel - Foto: PRF

O motorista acatou a ordem de parada imediatamente. Durante a vistoria, os agentes encontraram a droga acondicionada em fardos no porta-malas do automóvel. “Após pesagem, foi constatado 47 quilos de maconha”, detalhou Menegon.

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O suspeito confessou o crime aos policiais e deu detalhes sobre a logística do tráfico. O destino da carga seria a cidade de Londrina. Questionado sobre o pagamento pelo serviço ilícito, o condutor revelou o valor prometido. “Ele falou que receberia cinco mil reais pelo transporte da droga”, concluiu o policial.

