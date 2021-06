PRF apreende grande quantidade de anabolizantes; veja

Continua após publicidade

Na manhã desta sexta-feira (18) a PRF abordou um condutor de 28 anos, na BR 369, dentro do veiculo foi encontrado grande quantidade de anabolizantes. O homem informou que buscou a mercadoria em Foz do Iguaçu e receberia pelo transporte até Londrina.

Ao todo, foram encontrados 15.700 comprimidos e 192 ampolas de anabolizantes escondidas no painel do veículo e no compartimento do motor.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal de Londrina para os procedimentos cabíveis.