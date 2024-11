PRF apreende garrafas de vinho transportadas ilegalmente na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (28), cerca de 160 garrafas de vinho de origem internacional sem pagamento de imposto. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina na BR-277, em Guarapuava, por volta das 8 horas.

continua após publicidade

Os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Tucson prata, com placas de Foz do Iguaçu. Durante revista veicular, foram encontradas diversas caixas de vinho distribuídas no porta-malas e banco traseiro do veículo.

- LEIA MAIS: Homem é ameaçado e agredido com golpes de faca em Borrazópolis

continua após publicidade

O motorista, de 38 anos, relatou aos policiais que transportava os vinhos de Foz do Iguaçu para Blumenau. No entanto, os produtos foram adquiridos sem o recolhimento de impostos.

A PRF apreendeu a mercadoria, que foi encaminhada junto ao veículo para a Receita Federal em Ponta Grossa. O motorista responderá pelo crime de descaminho.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Siga o TNOnline no Google News