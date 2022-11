PRF apreende fuzil de origem turca, pistolas e mais de 600kg de droga

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um fuzil calibre .556 de origem turca com seis carregadores, uma pistola .380, dois revólveres .38 e 608 quilos de maconha escondidos em um carro. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (25) em Cornélio Procópio, no norte do Paraná.

Conforme os agentes, o veículo estava sendo monitorado após suspeita. Durante tentativa de abordagem o condutor não obedeceu ordem de parada e foi iniciada uma perseguição na BR-369.

Os suspeitos seguiram para a PR-160 e abandonaram o veículo em uma estrada rural e fugiram a pé segundo a PRF.

Durante as investigações, o carro tinha registro de roubo em São Paulo em 2021. A droga, as armas e o veículo foram levados para a delegacia da cidade.

Até a publicação desta reportagem os suspeitos não foram localizados pelos policiais.

