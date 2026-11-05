PRF apreende em Ibiporã picape furtada em MG que circulava disfarçada de carro do gás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta quarta-feira (4), em Ibiporã (PR), um veículo furtado em Minas Gerais que circulava clonado e disfarçado como carro de entrega de gás. A apreensão do Fiat Strada ocorreu durante uma fiscalização de rotina, após os agentes notarem inconsistências nas informações e comportamento suspeito por parte do motorista.

-LEIA MAIS: Três apostas do Paraná faturam mais de R$ 12 mil na Quina; prêmio principal acumula

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em uma vistoria veicular detalhada, a equipe policial descobriu sinais de adulteração e conseguiu identificar a placa original do automóvel. O cruzamento de dados no sistema confirmou que a picape possuía um alerta de furto registrado na cidade de Belo Horizonte (MG). Questionado sobre a procedência, o condutor alegou ter comprado o carro em uma garagem de veículos pelo valor de R$ 70 mil.

O motorista foi detido em flagrante e encaminhado, junto com o veículo recuperado, para a Central de Flagrantes de Londrina. Ele deve responder, a princípio, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.