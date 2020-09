PRF apreende em Campo Mourão caminhonete com cigarros contrabandeados - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na noite deste sábado (8), por volta das 20h, no km 222, da BR-158, em Campo Mourão, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam homem que dirigia caminhonete com cigarros contrabandeados.

Os agentes visualizaram uma caminhonete VW/Nova Saveiro seguindo sentido Campo Mourão a Maringá com velocidade aparentemente excessiva.

Houve a abordagem e de imediato os agentes da PRF constataram se tratar de contrabando de cigarros. Tanto a caçamba como as partes internas estavam completamente lotadas.

Iniciado a fiscalização, o condutor, um homem de 44 anos, disse que transportava 11 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Disse ainda não ser habilitado e que pegou as mercadorias na cidade de Foz do Iguaçu e pretendia levá-las até a cidade de São Paulo/SP, e após a entrega, receberia determinada quantia em dinheiro.

O utilitário utilizado, uma VW/ Nova Saveiro de cor branca com placas de Osasco/SP, pertence a uma locadora de veiculo.

O condutor foi multado por dirigir sem possuir CNH e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e o veículo com os cigarros, ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

O crime de contrabando tem pena que pode chegar a 5 anos de reclusão.