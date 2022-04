Da Redação

PRF apreende eletrônicos em barriga de falsa grávida

Nesta quarta-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de eletrônicos oriundos do Paraguai, no município de Céu Azul, no Paraná, no Km 660 da BR-277, por volta das 21h.

continua após publicidade .

Os policiais abordaram um automóvel, e o casal ocupante levantou suspeitas ao fazer o desembarque. Conforme informações, a mulher apresentava um grande volume na barriga, o qual não parecia visivelmente real.

Ao ser entrevistada pela equipe da PRF, a mulher demonstrou grande nervosismo e um relato desconexo. A partir disso, foi descoberto a sua estratégia de despistar o crime, por meio de uma falsa barriga oriunda de uma gravidez. A mulher transportava os eletrônicos contrabandeados dentro de uma cinta abdominal.

continua após publicidade .

A ocorrência foi direcionada ao órgão alfandegário federal em Cascavel (PR) para os procedimentos pertinentes.





Fonte: Informações do Rádio Estilo.