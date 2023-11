PRF apreende duas carretas carregadas com cigarros na BR-376

As apreensões ocorreram na manhã deste sábado

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Polícia Militar (PM), apreenderam duas carretas carregadas com cigarros contrabandeados em um trecho da BR-376, em Mandaguaçu, noroeste do Paraná. A ação foi registrada por volta das 7h50 deste sábado (18).

A PRF deu ordem de parada aos condutores das carretas na altura do quilômetro 157. Assim que os motoristas avistaram as viaturas da polícia, tentaram retornar em local proibido.

Os condutores não obedeceram à ordem e tentaram fugir. Houve o acionamento de uma equipe da polícia militar que obstruiu a pista forçando a parada.

O condutor de uma das carretas, uma Scania de cor preta, pulou com ela ainda em movimento e conseguiu fugir. Já o outro motorista da carreta branca, Iveco Stralis, tentou fugir, mas foi alcançado e preso.

Ambos os veículos foram submetidos a uma fiscalização, onde foi observado que havia aproximadamente 900 mil maços de cigarros do Paraguai. A PRF também descobriu que tanto os Cavalos Tratores como os Semirreboques foram furtados em São Paulo.

O condutor da Iveco, um homem de 44 anos, disse que transitavam juntos e que saíram de Japorã/MS e pretendiam seguir até a capital paulista.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. As carretas, ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

