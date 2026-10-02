PRF apreende drogas, cigarros contrabandeados e eletrônicos em Cascavel (PR)





Uma sequência de três abordagens realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de quase 250 kg de maconha, 3 kg de haxixe, cerca de 300 caixas de cigarros contrabandeados, além de cigarros eletrônicos, medicamentos e perfumes de origem estrangeira na quinta-feira (1º), na BR-277, em Cascavel (PR). As ações resultaram na prisão de dois homens e no encaminhamento de mercadorias e veículos às autoridades competentes.

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Todas as apreensões foram efetuadas pela mesma equipe policial em veículos de carga ao longo do dia. Na primeira ocorrência, os agentes localizaram medicamentos, perfumes e cigarros eletrônicos no compartimento de carga de um caminhão. O motorista comprovou que atuava apenas no transporte das mercadorias e não possuía vínculo com os produtos ilícitos, sendo liberado no local, enquanto a carga foi lacrada para destinação adequada.

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF

Em uma segunda fiscalização, os policiais interceptaram outro caminhão com cerca de 300 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga ilegal estava oculta atrás de paletes de salgadinhos posicionados junto às portas do baú para dificultar a vistoria. O condutor declarou ter carregado o veículo em Marechal Cândido Rondon (PR) e recebeu voz de prisão.

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No final da noite, a equipe abordou uma van de transporte de encomendas e encontrou, sob diversas caixas, seis volumes suspeitos contendo 246,9 kg de maconha e 2,8 kg de haxixe, além de perfumes importados sem documentação. O condutor do veículo também foi preso em flagrante. Os veículos e os produtos apreendidos foram entregues à Receita Federal em Cascavel, enquanto os dois motoristas detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal do município para os procedimentos cabíveis.