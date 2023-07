PRF apreende cocaína avaliada em R$ 7,2 milhões no Oeste do Paraná

A droga estava em um compartimento oculto no porta-malas

Mais uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Oeste do Paraná, resultou em um grande prejuízo para o mundo do crime. Os agentes federais apreenderam uma carga de cocaína avaliada em R$ 7,2 milhões nesta sexta-feira (28).

De acordo com as autoridades, um total de 40,6 quilos da droga foram encontrados escondidos em um carro, na cidade de Cascavel. A enorme carga de cocaína estava sendo transportada para Curitiba, capital paranaense.

Segundo a corporação, os PRFs realizaram a fiscalização dos equipamentos obrigatórios do automóvel e descobriram um compartimento oculto no porta-malas. O local servia de esconderijo para a cocaína.

Os passageiros do carro, um casal de origem paraguaia, foram presos em flagrante. A mulher está grávida. Eles foram encaminhados, juntamente com a droga, para a Polícia Federal de Cascavel.

