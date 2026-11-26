Motorista e duas passageiras foram detidos na manhã desta quinta-feira e encaminhados à Polícia Federal em Londrina por crime contra a saúde pública

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 4 mil ampolas de medicamentos estrangeiros para emagrecimento, além de anabolizantes e peptídeos, na manhã desta quinta-feira (26), em Rolândia, no Norte do Paraná. O condutor do veículo abordado e duas passageiras foram presos em flagrante por crime contra a saúde pública.

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A apreensão ocorreu por volta das 7h30 durante uma fiscalização de rotina. Ao solicitarem a abertura do porta-malas do automóvel, os agentes encontraram caixas de papelão, cobertores e lençóis. No interior de uma das caixas, a equipe localizou centenas de medicamentos emagrecedores de origem estrangeira que não possuem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercialização no Brasil.

Diante do flagrante inicial, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no carro e nas bagagens, encontrando o restante da carga ilícita oculto no compartimento do estepe e dentro das embalagens dos cobertores e lençóis. Os três envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Londrina para a lavratura do flagrante, enquanto o veículo e os produtos apreendidos foram entregues à Receita Federal do mesmo município.