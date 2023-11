PRF apreende cerca de 300 mil cigarros contrabandeados no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 300 mil maços de cigarros contrabandeados, na tarde desta quinta-feira (23), na cidade de Realeza, no oeste do Paraná. De acordo com informações da corporação, o contrabando foi localizado em um caminhão Scania dentro de dois semi reboques.

Os policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização de rotina quando decidiram abordar o motorista do veículo. Ao ser questionado, o caminhoneiro disse que transportava soja, porém quando solicitado para que retirasse a lona do caminhão, ele confessou estar carregado com cigarros contrabandeados.

O homem, que não teve a identidade divulgada, informou aos PRFs que a mercadoria foi recebida em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a sede da Polícia Federal. A carga foi levada para o pátio da Receita Federal.

