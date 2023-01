PRF apreende cerca de 300 caixas de anabolizante estrangeiro no PR

Da Redação

Os medicamentos foram comprados em Guaíra e seriam levados para São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 300 caixas de ampolas de anabolizantes de origem estrangeira, durante um patrulhamento na BR-369 em Cornélio Procópio, no Paraná.

Os agentes federais encontraram a grande quantidade de anabolizantes em um veículo Peugeot 206, de cor prata, que possuía um casal como ocupantes. O condutor, um homem de 28 anos, afirmou que comprou os medicamentos e Guaíra e pretendia levá-los para São Paulo.

Conforme informações da PRF, foi realizada buscas minuciosas no veículo. As aproximadamente 300 caixas de anabolizantes foram encontradas dentro de quatro compartimentos ocultos por baixo do para-lamas do automóvel.

O casal foi preso em flagrante e encaminhados para a Polícia Federal de Londrina.

