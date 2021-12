Da Redação

PRF apreende cerca de 1,6 mil garrafas de vinhos no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada a um motorista de caminhão, com placas de Mangueirinha (PR) que trafegava na BR-153 em Porto Vitória (PR), na tarde de segunda-feira (20). No compartimento de carga, os policiais localizaram diversas caixas de vinho de procedência estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. As caixas totalizavam cerca de 1.600 garrafas de vinho, que estavam acomodadas no fundo do baú, atrás da carga de queijos, transportados regularmente.

continua após publicidade .

O condutor, informou aos policiais que carregou o veículo em Mangueirinha e o levaria para Curitiba (PR). Com valor comercial que supera R$ 250 mil, os vinhos foram depositados na Receita Federal.

O crime de descaminho que consiste em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, tem pena de reclusão de um a quatro anos.