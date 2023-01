PRF apreende centenas de remédios contrabandeados no Paraná

Da Redação

No carro viajava uma família: a motorista e um casal de filhos, de 23 e de 17 anos

Uma fiscalização realizada nesta sexta-feira (13) ajudou policiais rodoviários federais a descobrir um sistema oculto de abertura do painel de um carro onde estavam escondidos centenas de remédios contrabandeados.

De acordo com PRF, o veículo foi parado na BR-277 em Cascavel, no oeste do Paraná. No carro viajava uma família: a motorista e um casal de filhos, de 23 e de 17 anos.

Conforme informações da polícia, a equipe percebeu que havia algo anormal no painel e decidiram fazer uma fiscalização mais detalhada. Foi quando descobriram que o compartimento estava preparado para transportar ilícitos e tinha um sistema oculto para liberar o acesso.

O painel estava cheio de medicamentos estrangeiros sem regulamentação no Brasil, cerca de mil unidades. A PRF informou que, entre os produtos havia medicamentos utilizados como abortivo, outros para fins estéticos como queima de gordura, além de hormônios esteroides e outros derivados da testosterona.

A família, o carro e os produtos contrabandeados foram levados para a Polícia Federal (PF).

As informações são do g1 Paraná.

