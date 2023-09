PRF apreende cargas de eletrônicos, cigarros e maconha no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou três apreensões entre a noite desta sexta-feira (15) e a madrugada de sábado (16), em Santa Terezinha de Itaipu. As equipes da PRF apreenderam uma carga de eletrônicos, uma de cigarros e outra de maconha. O carro em que estava a droga havia sido furtado em Belo Horizonte.

Por volta das 19h40 de ontem (15), na Unidade Operacional da PRF em STI, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista de um Volkswagen Virtus. Ao iluminar o interior do carro, os policiais visualizaram um pano preto cobrindo caixas no banco traseiro do veículo. Debaixo do pano e no porta-malas do carro estavam 200 caixas de smartphones importados irregularmente. O motorista e o passageiro, junto com os celulares, foram encaminhados para a Receita Federal pelo crime de descaminho.

Mais tarde no mesmo plantão, por volta das 4h da manhã de hoje (16), os policiais deram ordem de parada para o motorista de um Volkswagen Gol. Ao ser abordado, o homem informou à equipe da PRF que estava levando um carregamento ilícito de cigarros. No banco traseiro e no porta-malas havia 24 caixas de cigarros de origem paraguaia. O motorista afirmou que recebera os materiais em Foz do Iguaçu e entregaria em São Miguel do Iguaçu, ambas cidades do oeste paranaense. Ele receberia um valor em dinheiro pelo transporte. O homem foi preso pelo crime de contrabando e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.

Poucos minutos depois, às 4h15, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um veículo Ford Ká. No entanto, o condutor não obedeceu à ordem e fugiu pela BR-277 no sentido interior-capital. A equipe da PRF fez o acompanhamento, enquanto o motorista realizava diversas manobras perigosas, tentando colidir seu veículo com a viatura policial e fazendo zigue-zague.

Nas proximidades das cabines de pedágio de São Miguel do Iguaçu, o carro em fuga entrou em uma estrada rural, onde o motorista perdeu o controle e capotou o veículo. Ao chegar no local do acidente, os policias perceberam que o homem havia se escondido na plantação ao redor. Dentro do veículo haviam vários tabletes de maconha, pesando um total de 345 quilos da droga. A equipe da PRF identificou ainda que o carro tinha um registro de furto em Belo Horizonte (MG), um mês atrás. O veículo recuperado e a droga apreendida foram entregues à Polícia Federal.

