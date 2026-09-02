PRF apreende carga de contrabando após perseguição de 10 km e uso de dilacerador de pneus

Motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou escapar por uma área rural; veículo e carga foram encaminhados para a Receita Federal em Londrina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo Renault Duster carregado com mercadorias contrabandeadas em Santo Antônio da Platina, na manhã desta quarta-feira (2), após uma perseguição que se estendeu por cerca de 10 quilômetros.

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A ocorrência terminou com o automóvel abandonado em uma propriedade rural particular e a fuga do motorista por uma área de mata densa. O utilitário e a carga apreendida foram encaminhados para a sede da Receita Federal em Londrina, no norte do Paraná, onde passarão por contagem oficial e trâmites administrativos.

A ação teve início por volta das 5h25, quando os agentes deram ordem de parada ao condutor do veículo. Ao perceber a viatura, o suspeito ignorou os sinais sonoros e luminosos e iniciou uma fuga em alta velocidade, acessando uma estrada de terra. Durante o acompanhamento tático, para forçar a parada do carro e evitar possíveis acidentes envolvendo terceiros, os policiais utilizaram um equipamento dilacerador de pneus.

Com os pneus estourados, o motorista invadiu uma fazenda, abandonou o automóvel e fugiu a pé em meio à vegetação. As forças de segurança mantêm as buscas na região para tentar localizar o suspeito. O caso foi registrado com base no artigo 334-A do Código Penal, que tipifica o crime de contrabando.