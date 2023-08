PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 5 milhões na região

Siga o TNOnline no Google News

Policiais Rodoviários Federais apreenderam mais de 29 quilos de cocaína na manhã desta terça-feira, 22 de agosto, durante uma fiscalização na BR-369, em Cambé, norte do Paraná.

Os agentes visualizaram um veículo com a lanterna traseira esquerda avariada. De imediato, procederam à abordagem do veículo, tendo em vista ser equipamento indispensável à segurança. Durante a abordagem, para solucionar o problema, localizaram em fundo falso tabletes com cocaína.



No interior do veículo foram encontrados 29,15 quilos da droga.

A mulher, de 33 anos, disse que levaria droga até Londrina, também no norte do estado. Ela foi presa e encaminhada à Polícia Judiciária para as devidas providências.

A carga de cocaína é estimada em mais de 5 milhões de reais.

Somente em 2023, a PRF de Londrina já apreendeu mais de 14 toneladas de maconha e 200 kg de cocaína na região.

