PRF apreende caminhão com mais de R$ 9 mil em débitos em Apucarana

Além da irregularidade no transporte da carga, foram verificadas diversas outras condutas tipificadas como infração de trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão na tarde desta quinta (5), com mais de R$ 9 mil em débitos, em Apucarana, norte do Paraná. Além dos débitos, o veículo também apresentava diversas irregularidades que configuram infração de trânsito.

O veículo foi abordado na BR-376, quilômetro 247. No momento da abordagem, foi verificado que a carga estava mal estivada, sem a devida fixação e pendendo para o lado direito do caminhão, com risco de tombamento, colocando em risco os demais usuários da via.

Além da irregularidade no transporte da carga, foram verificadas diversas outras condutas tipificadas como infração de trânsito: para-choque traseiro danificado; 02 pneus dianteiros em mau estado de conservação; tacógrafo, equipamento responsável por aferir a velocidade do veículo estava danificado; não havia extintor, pneu sobressalente (estepe) e faixas retrorefletivas que auxiliam na visualização do veículo no período noturno; e o veículo não estava devidamente licenciado para circulação, pois possuía diversos débitos de IPVA, Licenciamento e Multas.

fonte: Divulgação/PRF

“Ressaltamos a importância do trabalho da PRF na fiscalização destes veículos de carga. Muitos condutores ainda não tem a consciência que para transitar nas rodovias, os veículos tem que estar em boas condições e a carga devidamente fixada. Infelizmente, em setembro do ano passado, na região de Tibagi, ocorreu um acidente envolvendo um veículo que também transportava madeira (eucalipto), resultando na morte de 4 pessoas e deixando 1 gravemente ferida", relembra o PRF Fabio Sagati.

Após o transbordo da carga, o veículo será removido para o Pátio Conveniado da PRF de Apucarana para regularização.

