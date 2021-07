PRF apreende caminhão boiadeiro cheio de maconha no Paraná

Da Redação

Na manhã desta sexta (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, grande quantidade de maconha, que era transportada em um caminhão boiadeiro, sob uma camada da palha de arroz. O motorista foi detido.

continua após publicidade .

Por volta das 12h30, policiais rodoviários federais abordaram um motorista de um caminhão boiadeiro na BR-369, em Cambé (PR). Durante a vistoria, o caminhoneiro, de 42 anos, demonstrou-se bastante nervoso, razão pela qual os policiais iniciaram uma vistoria mais elevada no veículo.

No compartimento de carga, sob uma grossa camada de palha de arroz, os policiais encontraram diversos fardos de maconha.

continua após publicidade .

O motorista admitiu estar carregando maconha, que saiu do Mato Grosso do Sul e seria entregue no Maranhão. Diante disso, ele foi detido e conduzido à Polícia Federal para o registro do crime de tráfico de drogas.

Até a finalização desta matéria, a droga ainda não havia sido pesada.