PRF apreende arsenal e toneladas de drogas no Oeste do PR; vídeo

A PRF apreendeu na manhã desta segunda-feira (16), seis fuzis, cinco pistolas, mais de mil munições e ainda 12 toneladas de maconha na região oeste do Paraná. Além do armamento de guerra e dos milhares de quilos da droga, também foram encontrados acessórios para aumentar o poder de fogo das armas: carregadores que podem até triplicar a quantidade de disparos dos fuzis.

De acordo com a corporação, a carga estava em uma carreta que foi abordada na rodovia PR-239, no município de Toledo. A PRF fez diversos registros do arsenal e da maconha no momento da apreensão. Veja no final da matéria.

O motorista da carreta, detido pelas autoridades, afirmou que carregou na região de fronteira e que levaria a carga até Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um fato que chamou a atenção dos policiais foi que nem a droga e nem as armas estavam escondidas em meio a outra carga, como normalmente agem as quadrilhas, mas sim apenas colocadas na carroceria da carreta e coberta pela lona.

Foram apreendidos três fuzis calibre 7,62, três carabinas calibre 5,56, 11 pistolas semiautomáticas, 540 munições de fuzil, 550 munições de pistola, diversos carregadores para as armas e 12 toneladas de maconha.

Assista:

Com esta ocorrência, a quantidade de maconha apreendida pela PRF no Paraná ultrapassa a marca de 150 toneladas, apenas em 2023.



