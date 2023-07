PRF apreende armas de grosso calibre em painel de carro no Norte do PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três armas de grosso calibre desmontadas, na madrugada desta segunda-feira (3), na cidade de Mandaguari, no Norte do Paraná. Os agentes abordaram um Renault Sandero em frente à base da corporação e encontraram o armamento desmontado.

continua após publicidade

De acordo com informações do chefe da Delegacia da PRF em Maringá, Pedro Faria, os policiais localizaram o material enquanto verificavam os itens de segurança do veículo. As três armas de uso restrito estavam no painel, onde deveria estar o air-bag, dentro de envelopes.

- LEIA MAIS: PRF apreende mais de uma tonelada de maconha no Norte Pioneiro

continua após publicidade

Moradores de Foz do Iguaçu, o casal que estava no carro afirmou desconhecer a existência das armas. O motorista, de 23 anos, e a passageira, de 21 anos, disseram ainda que seguiam para a cidade de Santos (SP).

O armamento foi apreendido e o casal encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Maringá. Eles devem responder pelo crime de transporte de armas de fogo de calibre restrito. Somente neste, a PRF já apreendeu 140 armas de fogo no Estado do Paraná.

Siga o TNOnline no Google News