PRF apreende ambulância 'recheada' de cigarros no PR; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem ficou nervoso durante a abordagem e a PRF desconfiou

Nesta quinta-feira (20), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um motorista de uma ambulância na BR-277, em Santa Terezinha do Itaipu, no Oeste do Paraná, a acabaram realizando uma grande apreensão de cigarros. Veja no final da matéria.

continua após publicidade .

Durante a abordagem, o condutor, de 47 anos, afirmou para as autoridades que buscaria um paciente na cidade para levar para tratamento em Foz do Iguaçu. O homem, porém, estava muito nervoso, então os policiais ficaram desconfiados.

- LEIA MAIS: Homem é preso por contrabando de cigarros na BR-369

continua após publicidade .

Durante a vistoria, eles descobriram cerca de 50 mil maços de cigarros contrabandeados no compartimento dos pacientes. O veículo trata-se de uma ambulância verdadeira, mas adaptada para o transporte de ilícitos.

Na lateral do veículo, há o nome "Clínica do Rim", que remete a uma clínica ou hospital fictício, ou seja, a instituição de saúde foi criada pela organização criminosa para conseguirem realizar o transporte dos contrabandos.

fonte: PRF

Diante dos fatos, o motorista, a ambulância e os cigarros foram encaminhados para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu, para o registro do crime de contrabando. Assista: null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News