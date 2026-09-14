PRF apreende 897 kg de drogas em menos de 3 horas no Paraná





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 897 quilos de drogas na manhã deste sábado (12) durante duas intervenções distintas na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná. As ações ocorreram no posto fiscal localizado no km 324 da rodovia, em um intervalo inferior a três horas, resultando na apreensão de maconha, skank e haxixe, além da recuperação de um veículo furtado.

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 4h15, quando o motorista de um veículo desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga na rodovia. Durante o acompanhamento tático, o condutor realizou manobras perigosas que colocaram em risco a segurança de outros motoristas, até abandonar o carro em uma área de mata às margens da pista e fugir a pé. No interior do automóvel abandonado, os agentes federais encontraram 500 quilos de maconha e 22 quilos de skank, totalizando 522 quilos de entorpecentes.

Ação aconteceu na BR-277 - Foto: Divulgação/PRF Ação aconteceu na BR-277 - Foto: Divulgação/PRF

Pouco depois, às 6h50, as equipes realizaram a segunda abordagem no mesmo local. Desta vez, o condutor acatou a ordem de parada, permitindo a fiscalização no veículo, onde foram localizados 375 quilos de maconha e dois quilos de haxixe. Durante a checagem dos dados do automóvel, os policiais constataram ainda que o carro tinha alerta de furto.

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Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF

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O motorista, um jovem de 21 anos, confessou aos agentes que havia retirado a carga ilícita em Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de Curitiba. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os veículos e toda a droga apreendida, para a delegacia de polícia judiciária local para os procedimentos cabíveis.