PRF apreende 89 quilos de cocaína no Paraná nesta segunda

No final da tarde desta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 89 quilos de cocaína e 38 de pasta base em Campo Mourão, no Paraná. Um homem foi preso.

Por volta das 15 horas, policiais rodoviários federais abordaram um homem de 39 anos que conduzia um caminhão de farinha na BR-369. Durante a vistoria, os policiais, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, encontraram um fundo falso na carreta, onde foram encontrados e apreendidos os 89 quilos de cocaína pura e os 38 quilos de pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, o motorista, a droga e o caminhão foram encaminhados para a Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas. Com essa apreensão, o prejuízo à criminalidade chega próximo dos R$ 20,5 milhões no Estado do Paraná.

Veja a seguir o momento da apreensão:

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública.