PRF apreende 73,95 kg de maconha na BR-376, em Mandaguari

Por volta das 13h30, desta quarta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 73,95 kg de maconha na BR-376, em Mandaguari.

De acordo com as informações da PRF, um veículo Fiat Mobi, com placas de Ourinhos (SP), foi abordado. O condutor do carro, de 23 anos, era morador de Santo Antônio da Platina, município da região norte do Paraná.

Ao averiguarem o interior do automóvel, os policiais encontraram vários tabletes e fardos de maconha no banco de trás e no bagageiro do carro. No total, haviam 73,95 quilos da droga.

O condutor, inicialmente, alegou que pego a droga na região de Maringá, porém, posteriormente, acabou confessando ter carregado o veículo em Umuarama (PR) e pretendia levá-la até Ourinhos, onde após a entrega receberia um pagamento em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado com o veículo e a droga à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

Esta é a segunda apreensão de drogas realizada pela PRF na região de Maringá na semana. A outra foi na segunda-feira (26) quando foram apreendidas mais de três toneladas da droga em Iguaraçu.