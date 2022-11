PRF apreende 608 kg de maconha e armas após fuga na BR-369; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após realizar um acompanhamento tático de um motorista que desobedeceu a abordagem e empreendeu fuga, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta sexta-feira (25) 608 kg de maconha e armas de fogo que estavam em um Fiat Strada, na PR-160, em Cornélio Procópio, norte do Paraná.

continua após publicidade .

O veículo começou a fugir quando ainda estava na BR-369. Foi realizado acompanhamento tático até o momento em que o condutor adentrou uma plantação de soja e abandonou o carro, fugindo a pé para uma área de mata fechada.

-LEIA MAIS: Identificada jovem que foi morta dentro de loja de maçonaria

continua após publicidade .

No interior do veículo foram encontrados, segundo a polícia, 608 kg de maconha, um fuzil calibre .556 de origem turca com seis carregadores, sendo três do tipo caracol; uma pistola calibre .380 com um carregador e dois revólveres calibre .38 com a numeração adulterada.

Após consultas aos sistemas, também foi verificado pela PRF que o veículo possuía registro de roubo na cidade de São Paulo em 2021. Equipes da Polícia Militar prestaram apoio na tentativa de encontrar o condutor foragido, mas até o momento ainda não foi localizado.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Cornélio Procópio.

null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News