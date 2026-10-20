PRF apreende 600 mil maços de cigarros contrabandeados no Paraná; veja vídeo





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 600 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e prendeu um motorista de 36 anos na manhã desta terça-feira (20), no quilômetro 6,9 da BR-487, em Alto Paraíso, região noroeste do Paraná. O flagrante ocorreu por volta das 10h05, em frente à Unidade Operacional da corporação.

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A interceptação aconteceu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes deram ordem de parada a um bitrem Scania vermelho com dois semirreboques. O condutor, morador de Balneário Camboriú (SC), obedeceu e entregou os documentos aos policiais. Questionado sobre a carga, ele inicialmente alegou que transportava milho em grãos, mas acabou confessando logo em seguida que os dois compartimentos estavam carregados com os produtos ilegais.

Foto: PRF Foto: PRF

A equipe realizou a vistoria minuciosa e confirmou que os dois semirreboques estavam totalmente ocupados pela mercadoria de origem estrangeira. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Já o conjunto veicular e os cigarros apreendidos foram levados para o depósito da Receita Federal, no mesmo município.

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