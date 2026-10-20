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APREENSÃO

PRF apreende 600 mil maços de cigarros contrabandeados no Paraná; veja vídeo

Suspeito tentou enganar a fiscalização, mas confessou o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 600 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e prendeu um motorista de 36 anos na manhã desta terça-feira (20), no quilômetro 6,9 da BR-487, em Alto Paraíso, região noroeste do Paraná. O flagrante ocorreu por volta das 10h05, em frente à Unidade Operacional da corporação.

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- leia mais: PRF apreende 2,6 toneladas de maconha durante fiscalização no Paraná

A interceptação aconteceu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes deram ordem de parada a um bitrem Scania vermelho com dois semirreboques. O condutor, morador de Balneário Camboriú (SC), obedeceu e entregou os documentos aos policiais. Questionado sobre a carga, ele inicialmente alegou que transportava milho em grãos, mas acabou confessando logo em seguida que os dois compartimentos estavam carregados com os produtos ilegais.

PRF apreende 600 mil maços de cigarros contrabandeados no Paraná; veja vídeo
AutorFoto: PRF

A equipe realizou a vistoria minuciosa e confirmou que os dois semirreboques estavam totalmente ocupados pela mercadoria de origem estrangeira. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Já o conjunto veicular e os cigarros apreendidos foram levados para o depósito da Receita Federal, no mesmo município.

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PRF apreende 600 mil maços de cigarros contrabandeados no Paraná; veja vídeo
AutorFoto: PRF


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