Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 515 quilos de maconha em Santo Antônio da Platina, Paraná, nesta sexta-feira (3). Um jovem de 20 anos foi preso pelos agentes.

continua após publicidade .

Uma equipe da polícia se deparou com um Renault Logan, com placas de Botucatu (SP), que transitava de forma suspeita. Os policiais decidiram abordá-lo e ordenaram ao condutor do veículo que parasse, porém, ele desobedeceu a ordem.

O motorista do veículo tentou fugir em alta velocidade, mas a PRF realizou um acompanhamento tático. O suspeito executou manobras perigosas na tentativa de fuga.

continua após publicidade .

Na sequência, o infrator abandonou o carro nas margens da BR-153 e correu para o meio de uma mata, mas acabou sendo pego pelos agentes de segurança.

Os policiais averiguaram o veículo e, no porta-malas, haviam 515 kg de maconha. O detido, que seria morador de Perobal (PR), não disse para onde levaria o entorpecente. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

PRF apreende 515 kg de maconha no Norte do Paraná - Vídeo por: tnonline